МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие

Министерство внутренних дел Сирии, действующее в рамках переходного правительства, призвало членов режима свергнутого президента Башара Асада немедленно сдать оружие компетентным органам.

«В рамках продолжающихся усилий по обеспечению безопасности и стабильности на всей территории страны мы призываем членов бывшего режима или граждан, обнаруживших в различных районах оружие, оставшееся от свергнутого режима, немедленно сдать это оружие компетентным органам», - цитирует заявление ведомства агентство SANA.

По словам руководителя МВД в переходном правительстве Мухаммеда Абдель Рахмана, власти установили срок сдачи оружия, находящегося в руках членов бывшего режима и населения. «В случае если оружие не будет сдано [властям] до истечения указанного срока, компетентные органы примут сдерживающие правовые меры в отношении тех, у кого находится оружие», - добавил он. Сроки в сообщении не называются.

Министр подчеркнул, что шаги правительства предпринимаются «в рамках укрепления национальной безопасности и сохранения безопасности граждан, а также государственной и частной собственности». Он призвал граждан «соблюдать указания и инструкции властей, чтобы не быть привлеченными к юридической ответственности».

Источник: ТАСС