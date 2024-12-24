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«Мы не продаемся»: В Гренландии отреагировали на слова Трампа о покупке острова

First News Media15:50 - Сегодня
«Мы не продаемся»: В Гренландии отреагировали на слова Трампа о покупке острова

Премьер-министр Гренландии Муте Боруп Эгеде заявил, что «мы не продаемся», после того как избранный президент США Дональд Трамп предложил приобрести остров, входящий в состав Королевства Дания.

«Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», - говорится в письменном ответе Эгеде на запрос агентства «Анадолу».

Гренландия занимает центральное положение в арктическом регионе, который становится все более важным в связи с таянием льдов и открытием новых торговых путей из-за климатического кризиса. Гренландия - крупнейший остров в мире и имеет богатые подземные запасы.

Трамп 23 декабря заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире».

Вместе с тем Эгеде отметил, что остров по-прежнему открыт для сотрудничества и торговли со всем миром, в первую очередь с соседними странами.

Решение США вновь открыть в 2020 году свое консульство в Нууке, столице Гренландии, было оценено как преследующее целью содействовать прямым контактам и сотрудничеству в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии и минеральными ресурсами

Арктический регион, в котором расположена Гренландия, на протяжении многих лет являлся ареной борьбы за влияние между США, Россией и Китаем. Трамп также стремится усилить влияние США в Арктике с целью противостоять военной экспансии России и растущему присутствию Китая.

В 2019 году время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании купить остров. Однако тогда Копенгаген резко отверг предложение главы Белого дома, а премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его «абсурдным».

Отношения Гренландии с Соединенными Штатами и Данией имеют свои особенности, связанные с геополитическими интересами, военной стратегией и экономическими проблемами.

Остров площадью более 2 миллионов квадратных километров стал колонией Королевства Дания-Норвегия после того, как в 1721 году началась колонизация острова датчанами.

Гренландия попала под протекторат США на время Второй мировой войны. После окончания войны в 1945 году остров был возвращен Дании. В 1943 году Соединенные Штаты создали здесь военную базу для защиты своих интересов в Северной Атлантике.

В 1946 году президент США Гарри Трумэн предложил купить Гренландию у Дании за 100 миллионов долларов золотом в связи с геополитическим и стратегическим значением острова. Дания отклонила это предложение, но позволила США сохранить военное присутствие на острове.

В 1979 году Дания предоставила Гренландии самоуправление, при этом страна сохранила контроль над рядом областей, включая международные отношения, оборону, валютные вопросы и правовую систему острова.

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