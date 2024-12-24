Сирийское правительство планирует обсудить культурные вопросы: ЛГБТ, алкоголь и дресс-код

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа в 2025 году обсудит со своими сторонниками статус ЛГБТ, женский дресс-код и возможность употребления алкоголя.

Об этом сообщил представитель политического комитета «Хайат Тахрир аш-Шам» Мухаммед Халед.

Такое заявление он сделал в контексте обсуждения первоочередных задач переходного правительства Сирии, отмечает газета The Wall Street Journal. По словам Халеда, «с выборами пока придется подождать».

«У разных людей разные культуры. У Сирии - сирийская идентичность, и большая часть ее населения – мусульмане», - отметил он.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

Источник: Лента.ру