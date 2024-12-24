Свергнувшие режим в Сирии формирования объединяются под началом Минобороны

Новые власти Сирии достигли соглашения с вооруженными формированиями, свергнувшими режим партии «Баас», об их самороспуске и объединении под началом Министерства обороны страны.

По данным Сирийского информационного агентства (SANA), договоренность об этом достигнута на встрече командиров вооруженных формирований, участвовавших в свержении режима Асада, с лидером новой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа.

В операции против сил режима, начатой 27 ноября под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам», приняло участие большое число антиправительственных вооруженных группировок.

Источник: Anadolu