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Свергнувшие режим в Сирии формирования объединяются под началом Минобороны

First News Media17:12 - Сегодня
Свергнувшие режим в Сирии формирования объединяются под началом Минобороны

Новые власти Сирии достигли соглашения с вооруженными формированиями, свергнувшими режим партии «Баас», об их самороспуске и объединении под началом Министерства обороны страны.

По данным Сирийского информационного агентства (SANA), договоренность об этом достигнута на встрече командиров вооруженных формирований, участвовавших в свержении режима Асада, с лидером новой администрации Сирии Ахмедом аль-Шараа.

В операции против сил режима, начатой 27 ноября под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам», приняло участие большое число антиправительственных вооруженных группировок.

Источник: Anadolu

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