2024 год характеризуется грандиозными успехами во внешней политике Азербайджана

Автор: депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева

В современный период в мировой политике происходят серьезные геостратегические изменения. Именно на фоне этих изменений и других процессов возникают новые вызовы для международной системы отношений.

В новой геостратегической среде место и роль национальных государств в системе международных отношений зависят от значимости проводимой независимой политики.

Эффективная и прагматичная независимая политика, помимо обеспечения национальных интересов, открывает перед странами новые перспективы. В такой ситуации государства, проводящие независимую политику, обладающие сильной политической волей и финансовыми возможностями, достигают стабильности и развития, а также систематически укрепляют свои международные позиции.

В этом контексте Азербайджан, выступающий как независимый актор в современной системе международных отношений и лидер Южного Кавказа, создает уникальный и прогрессивный пример.

Лидер Южного Кавказа

Благодаря успешной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан прошел большой путь развития, открыв перед страной новые перспективы. Этот всесторонний прогресс охватывает все сферы, обеспечивая рост экономической, политической и военной мощи Азербайджана, а в целом – его национальной силы. Вместе с тем, как закономерный результат сбалансированной политики, основанной на национальных интересах, международные позиции Азербайджана укрепляются из года в год.

Сегодня Азербайджан, будучи региональным центром силы, признан надежным партнером в современной системе международных отношений и пользуется большим доверием на международной арене. Во внешней политике Азербайджан основывается на национальных интересах и нормах международного права, а также продвигает такие критерии, как мир, стабильность, развитие и взаимовыгодное сотрудничество, предлагая международным отношениям новые, более прогрессивные, ценности. Эти усилия также способствуют региональному и глобальному развитию, стабильности и безопасности.

В то же время благодаря внешней политике, соответствующей национальным интересам, Азербайджан успешно продолжает как двусторонние отношения, так и взаимовыгодное сотрудничество в рамках международных организаций.

Шушинский саммит ОТГ

В целом 2024 год запомнится множеством успехов во внешней политике Азербайджана. Важные события, такие как регулярные взаимные визиты, участие Президента Ильхама Алиева в международных мероприятиях в качестве почетного гостя, проведение встреч с зарубежными лидерами, обмен мнениями по актуальным вопросам, превращение Шуши в дипломатический центр и проведение международных мероприятий, стали знаковыми для этого года.

В феврале на церемонии инаугурации глава государства подчеркнул важность углубления сотрудничества с международными организациями в числе приоритетов на 2024 год и заявил о дальнейшем усилении усилий в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Проведение в июле неформального саммита ОТГ в Шуше стало подтверждением этих слов. На саммите высоко оценили вклад Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева в единство тюркского мира, развитие сотрудничества, обеспечение мира и безопасности.

Под конец года Азербайджан был принят в еще одну важную региональную организацию - D8, что свидетельствует о росте и признании авторитета Азербайджана на международной арене.

Региональное сотрудничество и глобальные проекты

Азербайджан продолжает вносить значительный вклад в сотрудничество и безопасность как на региональном, так и на международном уровне. Стратегические проекты, реализуемые по инициативе и при лидерстве Азербайджана, подтверждают это. Благодаря своему геополитическому расположению, Азербайджан стал важным транспортным узлом Евразии.

Реализация таких международных проектов, как Восток-Запад и Север-Юг, укрепляет транспортную и логистическую роль Азербайджана. Благодаря этой деятельности Азербайджан не только интегрирует региональные страны, но и способствует их экономическому развитию.

Нормализация отношений с Арменией

В 2024 году продолжились контакты между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений. Переговоры о проекте мирного соглашения велись в Германии, Казахстане и США. Одним из ключевых моментов стало прямое взаимодействие сторон без посредников.

Так, в мае в рамках соглашения между сторонами Азербайджану были возвращены четыре села Газахского района. Это - результат конструктивного диалога, в рамках которого определена граница протяженностью 12,7 километра. Данный процесс показывает, что вопросы между Азербайджаном и Арменией могут быть решены без вмешательства третьих сил.

Таким образом, Азербайджан продвигает конструктивную внешнюю политику, основанную на принципах международного права, обеспечивая стабильность и сотрудничество как в регионе, так и на глобальной арене.

Самое важное событие 2024 года – COP29

С уверенностью можно сказать, что самым важным событием 2024 года для Азербайджана стало проведение в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Предоставление Азербайджану права принимать столь значимое мероприятие не является случайным. В современном мире одним из важнейших факторов, делающих страну привлекательной для мирового сообщества, является ее международный имидж. В этом контексте международные организации, выбирая место для своих мероприятий, учитывают не только возможности и ресурсы страны, но и ее позиции на глобальной арене.

В то же время доверие мирового сообщества связано с богатым опытом Азербайджана в проведении мероприятий международного уровня.

На Саммите лидеров Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение тем, что в декабре прошлого года на COP28, прошедшем в Дубае, международное сообщество единогласно предоставило Азербайджану право принимать COP29, и подчеркнул: «В декабре прошлого года примерно 200 стран единогласно приняли решение предоставить Азербайджану честь принять COP29. Мы рассматриваем это решение как знак уважения к нашей стране, как оценку нашей активной роли на международной арене».

На этом престижном мероприятии, проходившем с 11 по 23 ноября, были приняты важные решения в борьбе с глобальными изменениями климата. В Баку впервые в истории COP было достигнуто несколько значимых прецедентов. Одним из крупнейших успехов COP29 стало достижение соглашения о новой финансовой инициативе – Бакинской финансовой цели (БФЦ), предполагающей ежегодное выделение 1,3 триллиона долларов развивающимся странам на борьбу с изменением климата. Бакинская финансовая цель определяет ключевые задачи, в рамках которых развитые страны обязуются к 2035 году ежегодно направлять не менее 300 миллиардов долларов на поддержку развивающихся государств.

Кроме того, впервые с 2015 года на COP29 полностью заработала 6-я статья Парижского соглашения. Единогласно принятые решения по 6-й статье играют важную роль в обеспечении экологической целостности, прозрачности и устойчивости углеродных рынков.

Граждане Азербайджана гордятся тем, что COP29, в которой приняли участие главы 80 государств и правительств, а также более 76 тысяч зарегистрированных участников, была организована на высоком уровне и получила высшую оценку от всех гостей.

Все это позволяет утверждать, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добивается грандиозных успехов во внешней политике. Этот фактор обусловливает возможность еще больших достижений в будущем, поскольку политика, реализуемая Президентом в соответствии с нашими национальными интересами, способствует устойчивому росту успехов нашего государства.