Билл Клинтон госпитализирован

Бывший президент США Билл Клинтон находится в больнице в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщают американские СМИ.

Как заявил журналистам помощник экс-президента Анхель Урена, 78-летний Клинтон "был госпитализирован в MedStar Georgetown University Hospital для обследования и наблюдения после того, как у него поднялась температура".

По его словам, "с президентом все в порядке" и "Клинтон надеется вернуться домой к Рождеству".

В 2021 году Клинтон был госпитализирован на шесть дней в Калифорнии с урологической инфекцией.

Источник: Интерфакс