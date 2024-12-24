Ливанская армия заняла военную базу палестинцев к югу от Бейрута

Солдаты правительственной армии Ливана заняли расположенную к югу от Бейрута палестинскую военную базу.

Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что в соответствии с утвержденным правительством планом безопасности с целью восстановления государственного контроля над всей территорией Ливана армейские подразделения разместились на военной базе Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования (НФОП-ГК).

Объект расположен на высотах Эн-Нааме в горном районе Шуф в 20 километрах к югу от ливанской столицы.

Военные конфисковали оружие, боевую технику и боеприпасы, находившиеся в специально созданных туннелях.

Источник: Gazeta.Ru