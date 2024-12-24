Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 финансовый год

Президент США Джо Байден подписал закон, утверждающий оборонный бюджет на 2025 финансовый год, сообщил Белый дом.

«В понедельник, 23 декабря, президент подписал в качестве закона (...) акт о (...) средствах на национальную оборону на 2025 финансовый год», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В минувшую среду сенат проголосовал за принятие оборонного бюджета в размере $895 млрд.

«За» проект высказались 85 сенаторов, «против» - 14. Для его одобрения требовалось не менее 60 голосов.

Неделей ранее бюджет 281 голосами против 140 также приняли в палате представителей.

По данным издания The Hill, бюджет предусматривает выделение средств на усиление присутствия военных США в Индо-Тихоокеанском регионе, на производство новых сухопутной техники и самолетов, строительство кораблей, а также на повышение зарплаты для всех служащих ВС США.

Источник: «Интерфакс»