Эрдоган посетит Сирию с визитом во главе большой делегации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Сирию во главе большой делегации.

Об этом сообщает газета Hürriyet, не уточнив при этом сроков посещения турецким лидером Дамаска.

«Переходное правительство в Сирии будет сформировано быстро. Президент Эрдоган посетит Дамаск с большой делегацией, включающей министров, отвечающих за инвестиции», - написал обозреватель газеты Абдюлькадир Сельви.

Эрдоган в понедельник, после заседания Кабинета министров заявил, что Турция поддерживает тесные контакты с новой администрацией Сирии и окажет ей всяческую поддержку. Он отметил, что вслед за посещением Дамаска главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и министром иностранных дел Хаканом Фиданом количество визитов из Турции в Сирию увеличится.

Источник: ТАСС