Зеленский заявил, что предлагал Словакии компенсацию за прекращение поставок российского газа

Украина предлагала Словакии компенсировать потери от отмены транзита российского газа, а также помощь с поиском альтернативных поставок из ЕС, но словацкий премьер Роберт Фицо отказался от вариантов Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы дали ему предложение и по возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и по альтернативам по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — написал Зеленский в соцсети Х.

Он обвинил Фицо в том, что у него есть теневые договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным и он «борется за деньги», преследуя личные интересы. «Это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман», — отметил Зеленский. Заявление украинского президента стало реакцией на поездку Фицо в Москву, а также слова словацкого президента о том, что Киев предлагал Братиславе 500 млн евро из замороженных российских активов в обмен на одобрение членства Украины в НАТО. Фицо подчеркнул, что он «никогда» не согласится на присоединение Украины к военному альянсу.

22 декабря Фицо совершил визит в Россию и встретился в Кремле с Путиным. Переговоры проходили в формате один на один. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фицо стал третьим европейским лидером, посетившим Москву. До него на переговоры с Путиным ездили премьеры Венгрии и Австрии. По словам сторон, Фицо и Путин обсуждали транзит российского газа и нефти в Европу, а также войну в Украине.

Зеленский на этом фоне заявил, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью и искать замену российскому газу. «Скорее наоборот — [он] хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу», — отметил украинский президент.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Киев неоднократно заявлял, что не планирует продлевать действие соглашения. При этом украинские власти отмечали, что готовы транспортировать газ через свою газотранспортную систему, если топливо будет не из России.

Одновременно с этим Украина и Польша работают над созданием Восточно-Европейского газового хаба, который должен обеспечить поставками топлива страны Европы после прекращения транзита российского газа, говорил замминистра энергетики Украины Николай Колесник. По его словам, украинские подземные хранилища газа и польские терминалы сжиженного природного газа (СПГ) могут стать основой для новой бизнес-модели, которая заменит маршрут поставок газа из России.