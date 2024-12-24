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Израиль впервые подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Хании

First News Media10:35 - Сегодня
Израиль впервые подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Хании

Ликвидация лидера ХАМАС Исмаила Хании летом в Тегеране была операцией Израиля.

Как сообщает The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Кац обратился к йеменским хуситам, которые обстреливают израильскую территорию ракетами. Министр напомнил, что Израиль победил ХАМАС и «Хезболлу», а также ослепил системы противовоздушной обороны в Иране и повредил системы производства иранских ракет.

«Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре (хуситов — ред.) и обезглавим их лидеров. Так же, как мы поступили с Ханией, Синваром (лидером ХАМАС— ред.) и Насраллой (лидером «Хезболлы» — ред.) в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим в Ходейде и Сане (йеменские города — ред.)», — отметил Кац.

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