СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии

Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдских боевиков, если те откажутся сложить оружие, пишет во вторник турецкая газета Hürriyet.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что поддержка западными странами боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) иссякает, предупредив, что для сторонников этой группировки «круг сужается».

«После формирования временного правительства (в Сирии - ред.) к террористическим организациям, в частности РПК и ДАЕШ (арабский акроним ИГ - ред.), обратятся с призывом сложить оружие и присоединиться к сирийской армии. Однако, если РПК-YPG негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и турецкие вооруженные силы проведут совместную операцию по удалению РПК-YPG с контролируемых ею территорий», - пишет близкий к правительственным кругам журналист издания Абдулькадир Сельви со ссылкой на собственные источники.