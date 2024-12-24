Трамп заявил, что будет добиваться смертных приговоров для убийц
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников.
Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Как только состоится моя инаугурация, я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров», — написал политик.
По его словам, такая мера «вновь» сделает США «страной закона и порядка».
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