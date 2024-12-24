Трамп заявил, что будет добиваться смертных приговоров для убийц

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников.

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Как только состоится моя инаугурация, я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров», — написал политик.

По его словам, такая мера «вновь» сделает США «страной закона и порядка».