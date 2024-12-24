На особняк экс-министра обороны Армении в США могут наложить арест
Армянские власти обратились к США с просьбой наложить арест на особняк экс-министра обороны Вигена Саркисяна в штате Массачусетс.
Об этом сообщил Общественному телевидению прокурор Сашик Аветисян.
«Учитывая, что обвиняемый в отмывании денег Виген Саркисян приобрел особняк в США на средства, полученные незаконным путем, решением следователя наложен арест на имущество, что было утверждено судом общей юрисдикции столицы», - сказал Аветисян.
В рамках правовой взаимопомощи ходатайство о наложении ареста на имущество направлено и полномочным органам США.
Кроме того, арест наложен на 4 единицы имущества на улице Абовяна и на Северном проспекте в Иреване.
15 мая Антикоррупционный суд принял к производству очередной иск Генпрокуратуры по конфискации незаконного имущества.
У Саркисяна и связанного с ним лица (Л.Г.) хотят конфисковать недвижимость в Иреване либо ее рыночную стоимость (181 млн драмов), жилую площадь в американском штате Массачусетс либо сумму, на которую она была приобретена ($2,05 млн, или 941 млн драмов).
Помимо этого, конфискации подлежат денежные средства в размере 255,5 млн драмов и 172,5 млн драмов.
Напомним, что в октябре 2023 г. генпрокуратура Армении инициировала уголовное производство против бывшего министра обороны Вигена Саркисяна, заочно обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями, что причинило существенный ущерб государству. Он находится в розыске в Армении и, по предварительным данным, проживает в США.
Источник: Sputnik-Армения