ООН: Число голодающих людей в мире увеличивается

Число голодающих людей в мире увеличивается на фоне сокращения финансирования международных организаций богатыми странами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные ООН.

В следующем году без помощи могут остаться свыше 117 млн человек по всему миру.

«Организация Объединенных Наций заявляет, что в лучшем случае она сможет собрать достаточно денег, чтобы помочь примерно 60% из 307 млн человек, которым, по ее прогнозам, понадобится гуманитарная помощь в следующем году», – говорится в материале.

В этом году отмечается падение финансирования со стороны богатых стран. Организация собрала только 46% от запрошенных $49,6 млрд – это второй год подряд, когда Всемирная организация собрала менее половины того, что она запросила, отмечает Reuters.