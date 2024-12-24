Турция поможет Сирии сформировать 300-тысячную армию

Анкара окажет Сирии поддержку в строительстве регулярной дисциплинированной армии, пишет газета Türkiye.

Отмечается, что в процессе будут задействованы военные советники и специалисты Вооруженных сил Турции.

Турецкая сторона окажет Сирии поддержку в формировании предположительно 300-тысячной национальной армии.

Отдельные ее части будут задействованы в антитеррористических операциях.

Сирийская армия была расформирована после того как вооруженные группировки объединившейся оппозиции менее чем за две недели свергли 61-летний режим Асадов и взяли под контроль ситуацию в стране.

В ходе противостояния многие военнослужащие правительственной армии сложили оружие, некоторые перебрались в соседний Ирак.

Власть переходного периода объявила всеобщую амнистию всем военным, призванным на службу в период правления Башара Асада, и гарантировала их безопасность. Правовое преследование ждет только военнослужащих, вина которых в преступлениях против народа будет доказана, заявили они.

Источник: Türkiye