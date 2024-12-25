Создана рабочая группа института омбудсменов Азербайджана и Казахстана в связи с крушением самолета

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева связалась с казахстанским коллегой Артуром Ластаевым и попросила держать в центре внимания вопрос, связанный с принятием необходимых мер по погибшим и нуждающимся в лечении в результате катастрофы самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау.

С целью создания прямой беспрерывной связи создана рабочая группа из сотрудников института омбудсменов Азербайджана и Казахстана, обеспечен обмен полезной информацией.

Вопросы, связанные с произошедшей трагедией, находятся в центре внимания, общественности будет предоставлена дополнительная информация.