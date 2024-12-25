В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева создана государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы создана государственная комиссия.

Комиссией будет руководить премьер-министр Али Асадов. В ее состав вошли главы министерств и ведомств.

Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.

На борту самолета находились 62 человека, в том числе 5 членов экипажа.

Источник: АЗЕРТАДЖ