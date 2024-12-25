Турция откроет консульство в Алеппо

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени откроется турецкое генконсульство в Алеппо, а Анкара продолжит поддерживать новые власти Сирии во всех областях.

«Мы возобновили работу нашего посольства в Дамаске и скоро открываем наше генеральное консульство в Алеппо. Мы видим, что лидер новой администрации Сирии очень хорошо руководил процессом [в ходе смены власти], и его умеренность и конструктивность были оценены. Мы будем поддерживать Сирию во всем, что ей будет необходимо: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли. Мы будем помогать новым властям, чтобы Сирия восстановилась, укрепила свой потенциал и позволила государственным институтам снова выполнять свои основные обязанности», - заявил Эрдоган во время выступления в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.