Посол Израиля в Баку выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.
«Потрясены и глубоко опечалены известием о сегодняшней катастрофе самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Возносим молитвы за исцеление выживших. От имени народа Израиля выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим близких», - написал посол в своем аккаунте в соцсети X.
Глава израильской дипмиссии отметил, что посольство находится в контакте с соответствующими структурами и готово оказать любую необходимую помощь.
Как сообщалось, сегодня близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.
Bu gün baş vermiş Azərbaycan Hava Yollarına məxsus təyyarə qəzası xəbərini dərin üzüntü və şokla qarşıladıq. Sağ qalanların tezliklə sağalması üçün dua edirik. İsrail xalqı adından yaxınlarını itirən ailələrə dərin hüznlə başsağlığı veririk.
İsrail səfirliyi müvafiq qurumlarla… https://t.co/Ml2mKeaeIE — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) December 25, 2024