Посол Израиля в Баку выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.

«Потрясены и глубоко опечалены известием о сегодняшней катастрофе самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Возносим молитвы за исцеление выживших. От имени народа Израиля выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим близких», - написал посол в своем аккаунте в соцсети X.

Глава израильской дипмиссии отметил, что посольство находится в контакте с соответствующими структурами и готово оказать любую необходимую помощь.

Как сообщалось, сегодня близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.