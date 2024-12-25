Путин: Самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием вылетает к месту крушения самолета в Актау
Президент России Владимир Путин на саммите СНГ выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Актау.
«Самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием вылетает к месту крушения самолета в казахстанском Актау», - сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе.
Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.
На борту самолета находились 62 человека, в том числе 5 членов экипажа.
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