Путин: Самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием вылетает к месту крушения самолета в Актау

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Актау.

«Самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием вылетает к месту крушения самолета в казахстанском Актау», - сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе.

Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.

На борту самолета находились 62 человека, в том числе 5 членов экипажа.