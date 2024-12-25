Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Президент Турции Реджеп Тайип выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.

«С большим огорчением воспринял известие о крушении азербайджанского самолета в Казахстане», - сказал он, выступая в среду на заседании фракции правящей партии в Великом национальном собрании Турции.

«Выражаю соболезнования обоим братским странам», - отметил президент Эрдоган.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили МИД Турции, посол этой страны в Баку Джахит Багджи, а также технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

Как сообщалось, сегодня близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.