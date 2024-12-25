Блогера из Актау задержали за съемку дроном места крушения самолета

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выложил в свой Instagram-аккаунт кадры с места крушения самолета.

На снятых им фото и видео видны накрытые тканью тела погибших, обломки самолета, выжженная вокруг трава и буквально вырванное из салона кресло. Однако вскоре после этого его задержали сотрудники департамента полиции Мангистауской области.

«Меня задержали. Еду в УП города Актау. Скорее всего, за съемку места крушения самолета. P/S. На данный момент все мировые СМИ используют мои фотографии», - написал Сарсенбаев на своей странице в Facebook.

Вот что в ДП Мангистауской области рассказали о задержании блогера: «Полицией задержан гражданин С.А. за нарушение общественного порядка. Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции. В настоящий момент правонарушитель доставлен в управление полиции, где в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».