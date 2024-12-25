Посольство Казахстана выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель на своей странице в социальной сети пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"С глубокой болью воспринял известие об авиакатастрофе пассажирского самолета в Актау. От имени Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике выражаю соболезнования близким погибших. Пусть души их будут в Раю! Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он.

Алим Байель сообщил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева работает Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первоочередной помощи. Компетентные органы обеих стран совместно принимают все необходимые меры. Медучреждения Казахстана оказывают соответствующую помощь. Многие неравнодушные жители Актау сдают кровь для пострадавших. Казахстанцы несут цветы к Посольству и Генконсульству Азербайджана. В Посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг.

"Уверен, что Казахстан и Азербайджан пройдут через это испытание в духе братства и взаимопомощи. Мы вместе" — отметил А. Байель.