Нуман Куртулмуш выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время телефонного разговора с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Куртулмуш пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Гафарова со своей стороны выразила благодарность за проявленное внимание и слова соболезнования.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.