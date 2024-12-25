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Армения

У Пашиняна коронавирус, на саммите СНГ его не будет

First News Media09:20 - Сегодня
У Пашиняна коронавирус, на саммите СНГ его не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ из-за обнаруженного у него коронавируса, а об участии в саммите ЕАЭС решения пока нет.

Об этом сообщает Sputnik-Армения.

Премьер Армении два дня работал в изоляции из резиденции, имея положительный тест, а сегодня получил уже отрицательный результат и возвращается к обычному рабочему режиму.

«Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. До конца дня приму решение о том, участвовать или не участвовать в завтрашнем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», - написал он рано утром в соцсетях.

Неформальный саммит СНГ пройдет сегодня, 25 декабря, а заседание Высшего евразийского экономического совета – 26 декабря.

Встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. На этот раз неформальный саммит пройдет на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.

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