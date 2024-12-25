Общий экономический рост Южного Кавказа составил 6,9% – Институт

Общий экономический рост Южного Кавказа составил 6,9%, сообщает исследовательский институт Gnomon Wise.

По его данным, в первом полугодии торговля выросла на 8,9%, составив 14% от ВВП.

Сфера гостеприимства (hospitality industry, включает в себя туризм, услуги и развлечения) выросла на 14,3% (3,5% от ВВП).

В свою очередь, доля транспортного сектора составила 9,8% с ростом 11% в первом полугодии.

Как отмечается в обзоре, доля сектора информации и связи от ВВП составила 7,2% с ростом 16,2%.

Источник: Sputnik-Армения