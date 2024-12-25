Сирийцы массово покидают Турцию после смены власти в Дамаске

Число сирийских граждан, возвращающихся на родину из Турции, резко возросло после смены власти в Сирии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью агентству Anadolu.

По его словам, в Турции сейчас проживают 2 920 119 сирийских беженцев. Он отметил, что после смены власти в Сирии темпы возвращения выросли в семь раз.

«Если с 25 ноября по 8 декабря в Сирию добровольно вернулись 3433 сирийца, то за период с 9 по 23 декабря это число составило 23 440 человек», — пояснил министр.

Более половины возвращающихся пересекают границу через пункт пропуска «Джильвегезю» в провинции Хатай. Всего для возвращения сирийцев открыто шесть КПП. Большинство беженцев выезжают из приграничных провинций Турции, таких как Хатай и Газиантеп, а также из Стамбула, откуда на родину отправились около 2,5 тысячи человек.

Ситуация в Сирии изменилась после того, как в конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Дамаск перешел под их контроль 8 декабря.

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение покинуть пост, после чего уехал из страны вместе с семьей. Россия предоставила ему убежище из гуманитарных соображений.

11 декабря стало известно о формировании временного правительства Сирии, которое будет действовать до марта 2025 года. Его возглавил бывший министр развития и гуманитарных вопросов Мухаммед аль-Башир.