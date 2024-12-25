В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв, есть погибший - ОБНОВЛЕНО
При пожаре в торговом центре во Владикавказе пострадали девять человек, погибла одна женщина.
Об этом сообщили ТАСС оперативные службы.
Причиной пожара был взрыв бытового газа, также отметили оперативные службы.
10:02
В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе в Северной Осетии прогремел взрыв, в здании выбило стекла.
Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
По его сведениям, на место происшествия выехали республиканские оперативные службы. Предположительно, взрыв раздался около 8:30 на верхнем этаже здания.
В результате случившегося пострадали люди. Как утверждает Telegram-канал Shot, травмированы шесть человек.
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