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Признание французской разведки: БИГ способствует усилению движения за независимость в заморских территориях

First News Media10:33 - Сегодня
Признание французской разведки: БИГ способствует усилению движения за независимость в заморских территориях

Глава Национального управления территориальной разведки Министерства внутренних дел Франции Бертран Шамуло, говоря о присутствии Франции в Африке, упомянул Бакинскую инициативную группу.

Как сообщает Report, в интервью газете Le Monde он признал, что в заморских территориях усиливается движение против колониализма.

По его словам, усилению движения способствует поддержка иностранных акторов, таких как Бакинская инициативная группа, которая предоставляет им трибуну.

Признав слабое влияние Национального управления территориальной разведки на движение в заморских территориях, Шамуло отметил, что в условиях информационной войны такие личности, как Кеми Себа, «наносят удар по французской дипломатии».

Напомним, что Кеми Себа во время своего выступления на международной конференции «Неоколониальная политика Франции в Африке», проходившей в Баку в октябре этого года, заявил, что Азербайджан находится в числе тех, кто ведет серьезную борьбу против колонизации. После возвращения из Азербайджана французские спецслужбы задержали его, но вскоре были вынуждены отпустить.

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