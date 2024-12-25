Роналду на отдыхе в Финляндии: Окунулся в прорубь, катается на лыжах и фотографируется с оленями – ФОТО – ВИДЕО

Один из лучших футболистов мира за всю историю Криштиану Роналду вместе с семьей встретил Рождество в Финляндии.

Фотографиями из отпуска футболист поделился в Instagram. На кадрах они вместе катаются на лыжах, фотографируются с оленями, а сам Роналду окунается в прорубь.

На видео 39-летний футболист показал, как окунается по шею в прорубь около финской бани на морозе.

«Посмотрите, где я! Тут мороз. Минус 20 градусов. И вода холодная, но я готовлюсь окунуться… Да, это здорово!» — заявил Роналду на видео.