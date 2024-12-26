Лавров о Франции: Предлагали вести диалог по украинскому вопросу в обход Украины

Франция по закрытым каналам несколько раз обращалась к России с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу, причем без участия Киева.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Есть у наших французских коллег такое стремление - играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю, - сказал Лавров. - Вот, например, не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что «ни слова об Украине без Украины».

Источник: ТАСС