Главы правительств Азербайджана и Казахстана обсудили ход расследования причин крушения самолета

Главы правительств Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Олжас Бектенов обсудили ход совместного расследования причин крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Премьер-министры обменялись соболезнованиями в связи с гибелью граждан двух стран в авиакатастрофе и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Али Асадов поблагодарил казахстанскую сторону за высокую оперативность в проведении поисково-спасательной операции сразу после катастрофы и за поддержку во всех вопросах, связанных с происшествием.

Состоялся обмен мнениями по вопросам оказания неотложной помощи пострадавшим и раненым в условиях высокой координации между соответствующими органами двух стран, доставки в Азербайджан выживших граждан, а также тел погибших и ряда других оперативных мер реагирования.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения.