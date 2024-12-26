Замглавы МИД Казахстана: Эта трагедия – наша общая боль
Эта трагедия – наша общая боль, поскольку среди погибших в авиакатастрофе вблизи Актау есть и граждане Казахстана.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко.
«Мы надеемся, что раненые смогут в ближайшее время полностью восстановиться и вернуться к своим семьям. Мы делаем для этого всё возможное», – подчеркнул замглавы МИД РК.
Он выразил благодарность казахстанцам, которые оказывают помощь в Актау, в том числе сдают кровь, а также отметил оперативную работу Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения и местного акимата.
Роман Василенко передал соболезнования азербайджанскому народу в связи с трагедией. «Мы скорбим вместе», - сказал он.
Источник: АЗЕРТАДЖ