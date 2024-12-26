Астана, Москва и Баку не будут скрывать информацию по авиакатастрофе

Казахстан, Россия и Азербайджан не намерены скрывать информацию, связанную с крушением самолета близ Актау. Вся информация будет доведена до общественности.

Об этом заявил журналистам спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

«Говорить о том, что повреждения - результат того-то и того-то, нельзя. Комиссия работает, реальные эксперты все это смотрят, они сделают свои выводы. Ни Казахстан, ни Россия, ни Азербайджан, конечно, не заинтересованы скрывать информацию, она будет доведена до общественности и здесь не может быть никаких сомнений», - подчеркнул спикер, комментируя сообщения в СМИ и соцсетях, согласно которым на фотографиях хвостовой части самолета видны повреждения, похожие на следы поражающих элементов.

Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов об обстреле самолета по фотографиям.

Источник: ТАСС