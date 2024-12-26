В Сирии сторонники Асада убили 14 сотрудников нового МВД

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада застрелили 14 сотрудников сил безопасности переходного правительства, еще 10 были ранены.

Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на новые сирийские власти.

Согласно заявлению МВД Сирии, силы безопасности попали в «коварную засаду, устроенную остатками преступного режима», при попытке арестовать бывшего офицера при режиме Асада.

Как утверждает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), этот офицер причастен к преступлениям в тюрьме Седная, где на протяжении десятилетий пытали и казнили политических заключенных. По данным SOHR, он «выносил смертные и произвольные приговоры тысячам заключенных». Во время столкновений были также убиты три «вооруженных человека», утверждают наблюдатели.

Источник: DW