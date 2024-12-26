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Зарубежных гостей и послов не пригласили на инаугурацию нового президента Грузии

First News Media15:05 - Сегодня
Зарубежных гостей и послов не пригласили на инаугурацию нового президента Грузии

Послы иностранных государств и зарубежные гости не приглашены на инаугурацию президента Грузии Михаила Кавелашвили 29 декабря.

Об этом сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Послы не приглашены… Я также не собирался приглашать на эту инаугурацию представителей зарубежных стран», — сказал он журналистам.

В числе причин Папуашвили назвал «ограничения» сессионного зала, в котором решили проводить церемонию. Одновременно глава парламента считает, что на церемонии важно присутствие не иностранцев, а выборщиков и представителей конституционных органов.

По его словам, среди гостей также будут представители Грузинской православной церкви. Судя по всему, участие грузинской армии также ограничится несколькими высокопоставленными служащими Сил обороны.

Иностранные гости и послы стран-партнеров всегда присутствовали на церемониях приведения к присяге главы Грузинского государства. Так, например, в декабре 2018 года на инаугурации Саломе Зурабишвили присутствовали до 150 представителей из более чем 50 стран, в том числе и высокопоставленные должностные лица.

За исключением Зурабишвили, в прошлом инаугурации всех президентов проводили во дворе законодательного органа. Объясняя причины нарушения традиции, Папуашвили заявил, что тем самым они хотят отметить «исторический момент», поскольку президента впервые избирала коллегия выборщиков.

Церемония инаугурации начнется в 11 утра и продлится не более 40 минут. В парламенте усилят меры безопасности, журналистов будут пускать по специальному разрешению в ограниченном количестве.

Коллегия, укомплектованная представителями правящей «Грузинской мечты», 14 декабря избрала Кавелашвили шестым президентом страны. Конкурентов у него не было. Оппозиция отказалась участвовать в процессе, за который был ответственен парламент, собравшийся по итогам выборов 26 октября. Их результаты не признает ни одна из четырех оппозиционных партий, преодолевшая проходной барьер.

Пятый президент Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия до тех пор, пока в стране не проведут новые выборы.

Источник: «Новости Грузия»

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