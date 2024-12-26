Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту России Владимиру Путину и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послания с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Накануне самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). На борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек.