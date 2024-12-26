Казахстан получит турецкие беспилотники Bayraktar и планирует сам начать их производство

Планируется не только оснастить армию турецкими БПЛА, но и начать их производство в Казахстане, сообщает Orda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Речь об этом шла на переговорах между министром обороны Русланом Жаксылыковым и генеральным директором компании Baykar Defence Халуком Байрактаром, которые состоялись во время выставки Saha Expo-2024 в Стамбуле.

«Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиасистем и барражирующих боеприпасов на территории нашей страны», — рассказали о результатах переговоров в казахстанском оборонном ведомстве.

На выставке делегации РК показали беспилотники Bayraktar AKICI, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Bayraktar Kalkan и барражирующие боеприпасы Mosquito-X.

«По итогам переговоров подписан протокол рабочей встречи делегации Министерства обороны и компании Baykar, в котором подтверждается намерение турецкой стороны, на безвозмездной основе, предоставить ВС РК беспилотные авиационные системы Bayraktar Kalkan, Bayraktar Mini и барражирующий боеприпас Mosquito-X для проведения войсковых испытаний», — сообщают в ведомстве.

При этом, как отметили в Минобороны, свои разработки в этом направлении тоже ведутся. К примеру, специалисты из Алматы разработали противодронные ружья, которые сейчас испытывают отечественные войска.

Источник: Orda.kz