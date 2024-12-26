Посол США: Готовы оказать любую необходимую помощь Азербайджану

Посол США в Азербайджане Марк Либби выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Как сообщает 1news.az, об этом Либби написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования семьям погибших в этой трагической катастрофе и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Посольство США в знак солидарности с азербайджанскими партнерами приспустило флаг и готово оказать любую необходимую помощь», - говорится в публикации.