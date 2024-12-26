Трамп назвал плюсы включения Канады в состав США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством описал преимущества включения Канады в состав США. В своей соцсети Truth Social политик обещал американское присутствие в Гренландии.

«Счастливого Рождества всем, включая чудесных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно управляют Панамским каналом. Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги там слишком высоки», — сыронизировал Трамп. По его мнению, если Канада войдет в состав США, то налоги «там сократятся на 60 процентов, их бизнес сразу же удвоится».

Также Дональд Трамп поздравил народ Гренландии, «которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США».

В начале декабря Трамп во время встречи с Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать американским штатом, если страна не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. До этого американский политик анонсировал возможность пошлины в размере 25 процентов на товары из этой страны, а также Мексики.

Ранее глава штата Онтарио Даг Форд заявил, что если Дональд Трамп решит ввести тарифы на канадские товары, Оттава прекратит поставлять энергоносители.

Источник: Lenta.ru