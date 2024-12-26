Посол Азербайджана поблагодарил россиян за соболезнования после авиакатастрофы

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев выразил благодарность представителям власти, общественности и жителям России за проявленную солидарность с азербайджанским народом и соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров азербайджанского пассажирского самолета.

Мустафаев сказал это на встрече с представителями СМИ Санкт-Петербурга, которая была приурочена к неформальному саммиту СНГ в Ленинградской области.

Мустафаев на встрече напомнил, что участие в саммите президента Азербайджана Ильхама Алиева пришлось отменить в связи с произошедшей трагедией. «Президент должен был вернуться. Борт президента развернулся в воздухе и вернулся в Баку, после чего состоялось совещание в связи с происшествием. Создана специальная комиссия, выясняются обстоятельства трагедии. В стране объявлен однодневный траур», - отметил посол.

Встреча с журналистами в Санкт-Петербурге началась со слов соболезнования. Мустафаев поблагодарил представителей СМИ, а также губернатора и жителей города за интерес и уважение к Азербайджану. В ходе встречи азербайджанский посол коснулся также некоторых аспектов двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном.

В среду в Ленинградской области состоялся неформальный саммит СНГ, где обсуждались самые актуальные темы, включая крушение самолета под казахстанским городом Актау.

Источник: ТАСС