Армения переходит на 7-часовой рабочий день

Министерство труда и социальных вопросов Армении предлагает проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения» сократить продолжительность рабочего времени с 8 до 7 часов в день и с 40 до 35 часов в неделю с сохранением заработной платы (обусловленной проектом «О внесении изменений в закон о минимальной месячной заработной плате»).

Проект представлен на единой платформе проектов правовых актов e-draft и получил 827 голосов «за» и 30 — «против».

Он останется в обращении до 7 января 2025 года. В проекте отмечается, что международный опыт и отдельные исследования показывают, что сокращение рабочего времени в неделю не оказывает негативного влияния на экономику, более того, оно способствует росту производительности и положительно влияет на качество жизни, уравновешивая соотношение между работой и личной жизнью (work-life balance).

«Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследования, показывающие, что продолжительный рабочий день связан с психическим и физическим здоровьем, может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, способствовать депрессии и стрессу», — отмечается в проекте.

Согласно экономическим исследованиям, сокращение рабочего времени может повысить производительность труда за счет более эффективной работы сотрудников. Это также может привести к созданию новых рабочих мест в соответствии с общей экономической тенденцией (EPI Report on Reduced Workweek).

Источник: Armenian Report