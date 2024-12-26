Израильская авиакомпания приостановила рейсы в Москву из-за крушения самолета AZAL в Казахстане

Израильская авиакомпания El Al приостановила рейсы в Россию из-за крушения самолета AZAL в Казахстане.

Как передают израильские СМИ, полеты из Тель-Авива в Москву не будут осуществляться в ближайшую неделю. Затем перевозчик снова проведет оценку ситуации и примет решение о возможном возобновлении маршрута.

El Al выполняет пять рейсов в российскую столицу в неделю.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение в Актау, Казахстан, 25 декабря. В результате 38 человек не выжили, 29 пассажиров и членов экипажа удалось спасти.