Политические партии Азербайджана осудили политические спекуляции в связи с авиакатастрофой

Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление в связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку - Грозный, вблизи города Актау в Казахстане.

В распространенном АЗЕРТАДЖ заявлении говорится: «Крушение 25 декабря 2024 года пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку–Грозный, компании «Азербайджанские авиалинии», в результате которого люди трагически погибли и получили травмы, глубоко опечалило весь наш народ.

Уверены, что соответствующие государственные органы в кратчайшие сроки проведут расследование причин катастрофы и предоставят общественности подробную информацию, а также окажут необходимую государственную поддержку пострадавшим.

От имени подписавших данное заявление политических партий мы выражаем соболезнования по поводу трагической гибели людей в авиакатастрофе, молимся за них, соболезнуем их семьям и близким, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.

В эти тяжелые дни мы заявляем о нашей поддержке нашего народа и государства, осуждаем попытки некоторых использовать эту трагическую катастрофу для политических спекуляций и призываем наших граждан и всех азербайджанцев во всем мире к единству».

Заявление подписали руководители 24 политических партий.