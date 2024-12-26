Азербайджан и Казахстан показывают высокий пример солидарности и взаимопомощи - Посол

Азербайджан и Казахстан показывают высокий пример солидарности и взаимопомощи, заявил казахстанский посол в Баку Алим Байель.

«Друг познается в беде. Казахстан и Азербайджан вместе разделяют радость и горе», - цитирует главу дипмиссии пресс-служба посольства.

Он напомнил, что по поручению президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева компетентные органы братских стран совместно принимают все необходимые меры по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первой помощи.

«Госструктуры двух стран слаженно координируют процессы, оперативно отработали спасатели, медики и транспортники. Многие неравнодушные граждане Казахстана молились, сдавали кровь и несли цветы к загранучреждениям Азербайджана в Актау и Астане», - сказал посол.

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Сегодня флаг приспущен и в посольстве Казахстана в Баку. В авиакатастрофе погибли и 6 граждан братского Казахстана.

По словам посла Байеля, эта трагедия продемонстрировала, что Казахстан и Азербайджан – союзники не на словах, а на деле.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев 25 декабря в 07:56, и потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау.

В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.