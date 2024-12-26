Спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана выразила соболезнования председателю Милли Меджлиса в связи с авиакатастрофой

Спикер Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева направила письмо соболезнования председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи с произошедшей авиакатастрофой.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В письме говорится: «С глубоким прискорбием мы узнали о трагической авиакатастрофе недалеко от Актау принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям» пассажирского самолёта, в результате которой погибло множество людей.

От имени Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления».