В посольстве Азербайджана в Китае открыли памятную книгу в связи с днем траура - ФОТО

В день траура, объявленного в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, приспущен государственный флаг в посольстве нашей страны в Китае.

Посольство направило ноту Министерству иностранных дел Китая, офисам структур ООН, секретариату Шанхайской организации сотрудничества, представительству Лиги арабских государств в Китае, дипломатическим представительствам в Пекине и сообщило, что 26-27 декабря в посольстве открыта памятная книга. Кроме того, посольство поделилось публикацией в связи с происшествием в своих аккаунтах в социальных сетях.

Дипломатические представительства зарубежных стран в Китае посещают посольство Азербайджана, чтобы выразить соболезнования, оставить запись в памятной книге.

Отметим, что в результате крушения самолета «Азербайджан Хава Йоллары» погибло и пострадало множество людей.

Источник: АЗЕРТАДЖ