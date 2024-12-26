Глава МИД Узбекистана выразил Джейхуну Байрамову соболезнования в связи с жертвами авиакатастрофы

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову соболезнования в связи с трагической катастрофой самолета AZAL, следовавшего рейсом Баку-Грозный, вблизи города Актау.

Он пожелал Божьей милости погибшим, терпения их родным и выздоровления раненым.

Было отмечено, что Узбекистан солидарен с братским Азербайджаном в эти трудные дни и разделяет его скорбь, выразив надежду на то, что подобная трагедия больше не повторится.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил Узбекистан за соболезнование и поддержку в трудный для Азербайджана день.