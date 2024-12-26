ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в отношении высокопоставленных военных

ФСБ РФ сообщила о предотвращенной серии терактов против высокопоставленных военных и их родственников.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей", - заявили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке этих покушений. В ходе обысков у задержанных "изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи, используемые в преступной деятельности".

Источник: Интерфакс